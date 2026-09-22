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Опубликовано 22 сентября, 05:33

МККК: Количество пропавших без вести на Украине возросло до 275 000 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

В ходе вооружённого конфликта на Украине без вести пропали уже 275 000 человек. Такие данные привела президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер «Ведомостям».

По данным МККК, ежемесячно фиксируется порядка 10 тысяч новых случаев исчезновения людей. При этом Сполярич‑Эггер подчеркнула, что за последние четыре года в гуманитарной сфере удалось достичь заметных успехов — в частности, выросло число ответов, которые получают семьи, пытающиеся отыскать своих родных.

Одной из причин роста показателя пропавших без вести стало изменение подхода к учёту запросов на розыск: сейчас в статистику вносят и предварительные, и официально оформленные обращения.

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Ранее военный аналитик заявил, что в этом году Украине предстоит пережить ещё одну тяжёлую зиму. Европейские партнёры Киева уже начали поставлять в страну различное оборудование, которое может помочь. При этом в Европе указывают, что украинским властям не хватает денег на восстановление повреждённых объектов энергетики.

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Владимир Озеров
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