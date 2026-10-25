«Мне Рахиля подарила счастливую жизнь»: Пара из Татарстана отметила благодатную свадьбу — они вместе 70 лет

В Набережных Челнах 95-летний Габдулладал Назмутдинов и его 90-летняя супруга Рахиля встречают 70-летие семейной жизни. За эти годы у пары родились шестеро детей, а теперь их окружают ещё 11 внуков и восемь правнуков. На семейные праздники за одним столом собираются 36 родственников, рассказали в администрации города.

Семья Назмутдиновых. Фото© Telegram / Республика Татарстан

История семьи началась в 1956 году. Молодых людей познакомили родственники, а 28 декабря они совершили никах — мусульманский обряд бракосочетания. В этом году супруги отмечают благодатную свадьбу.

Габдулладал Кашбулгаянович 43 года проработал водителем на предприятии пассажирского автотранспорта. За свой труд он получил государственные награды, в том числе орден Октябрьской Революции. Выйдя на пенсию, мужчина выучил арабский язык и посвятил себя религиозной деятельности. С 1997 года он служит имамом-хатыйбом мечети «Билал».

Рахиля Ибрагимовна около 30 лет работала бухгалтером. При этом главной частью её жизни оставалась семья. За воспитание детей женщину наградили двумя медалями Материнства — первой и второй степени.

Супруги уверены, что долгий брак требует усилий обоих. В интервью «Челнинским известиям» Габдулладал Кашбулгаянович коротко описал прожитые вместе десятилетия: «Мне Рахиля подарила счастливую жизнь». Его жена рассказала, что даже после ночных рейсов всегда старалась встретить мужа и накормить его горячим обедом.

Сегодня Назмутдиновы живут в окружении нескольких поколений родственников. Их дети вспоминают, что родители воспитывали их прежде всего собственным примером — уважением к старшим, трудолюбием и заботой друг о друге.