«Мне Рахиля подарила счастливую жизнь»: Пара из Татарстана отметила благодатную свадьбу — они вместе 70 лет
В Набережных Челнах супруги Назмутдиновы отмечают 70-летие брака
Рахиля Назмутдинова и Габдулладал Назмутдинов. Обложка © Telegram / Республика Татарстан
В Набережных Челнах 95-летний Габдулладал Назмутдинов и его 90-летняя супруга Рахиля встречают 70-летие семейной жизни. За эти годы у пары родились шестеро детей, а теперь их окружают ещё 11 внуков и восемь правнуков. На семейные праздники за одним столом собираются 36 родственников, рассказали в администрации города.
Семья Назмутдиновых. Фото© Telegram / Республика Татарстан
История семьи началась в 1956 году. Молодых людей познакомили родственники, а 28 декабря они совершили никах — мусульманский обряд бракосочетания. В этом году супруги отмечают благодатную свадьбу.
Габдулладал Кашбулгаянович 43 года проработал водителем на предприятии пассажирского автотранспорта. За свой труд он получил государственные награды, в том числе орден Октябрьской Революции. Выйдя на пенсию, мужчина выучил арабский язык и посвятил себя религиозной деятельности. С 1997 года он служит имамом-хатыйбом мечети «Билал».
Рахиля Ибрагимовна около 30 лет работала бухгалтером. При этом главной частью её жизни оставалась семья. За воспитание детей женщину наградили двумя медалями Материнства — первой и второй степени.
Супруги уверены, что долгий брак требует усилий обоих. В интервью «Челнинским известиям» Габдулладал Кашбулгаянович коротко описал прожитые вместе десятилетия: «Мне Рахиля подарила счастливую жизнь». Его жена рассказала, что даже после ночных рейсов всегда старалась встретить мужа и накормить его горячим обедом.
Сегодня Назмутдиновы живут в окружении нескольких поколений родственников. Их дети вспоминают, что родители воспитывали их прежде всего собственным примером — уважением к старшим, трудолюбием и заботой друг о друге.
Ранее Life.ru рассказывал о 43 супружеских парах из Челябинской области, получивших по 150 тысяч рублей за 70 лет брака. Там юбилярам вручают знак отличия «Семейное счастье». При этом денежные поощрения за долгую семейную жизнь предусмотрены в 26 регионах России. Единой федеральной выплаты пока нет, поэтому суммы и условия получения поддержки зависят от места проживания.
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