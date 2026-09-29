Минобороны России опубликовало кадры боёв за Крейдянку в Харьковской области и сообщило о переходе населённого пункта под контроль российских войск. По данным ведомства, операцию провели штурмовые подразделения группировки «Север».

Освобождение Крейдянки. Видео © Telegram / Минобороны РФ

На видео показаны удары артиллерии и FPV-дронов по боевым целям среди жилой застройки. В министерстве сообщили, что при поддержке артиллеристов и операторов беспилотников штурмовики вошли в село и закрепились.

Освобождение Весёлого поля. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Затем украинские подразделения были вытеснены за пределы Крейдянки. Российские военные приступили к проверке зданий, подвалов и прилегающей территории. Аналлгично сегодня был освобождён посёлок Весёлое поле в ДНР. Минобороны показало бои за контроль над населённым пунктом.