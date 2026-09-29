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Специальная военная операция

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Опубликовано 29 сентября, 13:30

МО РФ показало освобождение Крейдянки под Харьковом и Весёлого Поля в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Минобороны России опубликовало кадры боёв за Крейдянку в Харьковской области и сообщило о переходе населённого пункта под контроль российских войск. По данным ведомства, операцию провели штурмовые подразделения группировки «Север».

Освобождение Крейдянки. Видео © Telegram / Минобороны РФ

На видео показаны удары артиллерии и FPV-дронов по боевым целям среди жилой застройки. В министерстве сообщили, что при поддержке артиллеристов и операторов беспилотников штурмовики вошли в село и закрепились.

Освобождение Весёлого поля. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Затем украинские подразделения были вытеснены за пределы Крейдянки. Российские военные приступили к проверке зданий, подвалов и прилегающей территории. Аналлгично сегодня был освобождён посёлок Весёлое поле в ДНР. Минобороны показало бои за контроль над населённым пунктом.

Угодившая в «‎ад» бригада ВСУ молит командование дать добро на отход
Угодившая в «‎ад» бригада ВСУ молит командование дать добро на отход

Как сообщалось ранеее, российские солдаты взяли под свой контроль населённый пункт Весёлое поле в ДНР, посёлок находится около города Белозёрское и его освобождение открывает путь к дальнейшему продвижению наших войск. Остатки солдат противника спасались из населённого пункта бегством.

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Татьяна Миссуми
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