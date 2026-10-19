В Черниговской области украинских мобилизованных принудительно удерживают в так называемых ямах на военном полигоне. По данным РИА «Новости», ссылающегося на российские силовые структуры, причиной стало отсутствие у военнослужащих надлежащим образом оформленных документов.

«В Гончаровском принудительно удерживают в так называемых ямах украинских мобилизованных, которых привезли без оформленных надлежащим образом документов», — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что у доставленных на полигон мужчин имеются хронические заболевания. Из-за этого они остались без заключений военно-врачебной комиссии.

Ранее Life.ru писал о предупреждении украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца сотрудникам территориальных центров комплектования. Он напомнил, что военкомы не имеют права применять силу, отбирать личные вещи и незаконно удерживать граждан. При этом состояние здоровья и медицинские документы военнообязанных должны учитываться при прохождении комиссии.

В сентябре Life.ru также рассказывал о смерти мобилизованного украинца из Тернопольской области во время военной подготовки. По информации российских силовиков, мужчина страдал хроническим заболеванием, однако его признали годным к службе. Уже после отправки на обучение состояние новобранца ухудшилось, и он скончался.