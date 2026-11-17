Премьер-министр Индии Нарендра Моди привлёк внимание пользователей соцсетей необычным поступком на международном саммите в Маниле. Политик поднял с пола карточку с изображением национального флага и убрал её в карман пиджака. Видеозапись эпизода быстро распространилась в интернете.

Моди поднял с пола карточку с флагом Индии на саммите в Маниле.Обложка © X / Abhishek_Journo

На кадрах видно, как индийский лидер замечает лежащий на ковре прямоугольный листок, наклоняется и поднимает его. Вместо того чтобы вернуть карточку на место, Моди забирает её с собой.

Инцидент произошёл во время подготовки к совместному фотографированию руководителей стран Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD). Организаторы разместили на полу специальные метки с изображениями государственных флагов, чтобы обозначить места участников церемонии.

На встрече присутствовали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава японского правительства Санаэ Такаити. Именно перед общей фотографией Моди обратил внимание на карточку с индийским триколором.