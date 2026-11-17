Моди поднял с пола карточку с флагом Индии на саммите в Маниле
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Премьер-министр Индии Нарендра Моди привлёк внимание пользователей соцсетей необычным поступком на международном саммите в Маниле. Политик поднял с пола карточку с изображением национального флага и убрал её в карман пиджака. Видеозапись эпизода быстро распространилась в интернете.
Моди поднял с пола карточку с флагом Индии на саммите в Маниле.Обложка © X / Abhishek_Journo
На кадрах видно, как индийский лидер замечает лежащий на ковре прямоугольный листок, наклоняется и поднимает его. Вместо того чтобы вернуть карточку на место, Моди забирает её с собой.
Инцидент произошёл во время подготовки к совместному фотографированию руководителей стран Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD). Организаторы разместили на полу специальные метки с изображениями государственных флагов, чтобы обозначить места участников церемонии.
На встрече присутствовали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава японского правительства Санаэ Такаити. Именно перед общей фотографией Моди обратил внимание на карточку с индийским триколором.
Ранее Life.ru сообщал, что визит Нарендры Моди в Россию ожидается не раньше 2027 года. Такой прогноз озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, Кремль поблагодарил Индию за предложения по мирному урегулированию украинского конфликта. Москва положительно оценила готовность Нью-Дели содействовать дипломатическому процессу.
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