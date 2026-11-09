Моди предложил Зеленскому помощь перед переговорами с Россией в Абу-Даби
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил готовность Нью-Дели содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил после телефонного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся накануне нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Индийский премьер назвал беседу продуктивной. По его словам, Зеленский изложил свою оценку происходящего, затронул гуманитарные последствия конфликта и рассказал о дипломатических усилиях, направленных на прекращение боевых действий. Моди подчеркнул, что Индия сохраняет приверженность мирному урегулированию и готова оказывать необходимое содействие.
Со своей стороны Зеленский сообщил, что индийский премьер неоднократно призывал к прекращению конфликта, в том числе во время контактов с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, Индия также готова содействовать организации коридоров для вывоза зерна через Чёрное море.
Отдельной темой стало сотрудничество Нью-Дели и Киева. Лидеры обсудили двусторонние отношения и договорились продолжить укрепление связей между государствами.
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Life.ru рассказывал об отправке украинской делегации в ОАЭ. Глава переговорной группы Рустем Умеров сообщил, что его команда намерена провести консультации с представителями Великобритании, Франции, Германии и Италии перед встречей с Россией и США. Делегация Кремля также вылетела в Абу-Даби.