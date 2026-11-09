Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил готовность Нью-Дели содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил после телефонного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся накануне нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Индийский премьер назвал беседу продуктивной. По его словам, Зеленский изложил свою оценку происходящего, затронул гуманитарные последствия конфликта и рассказал о дипломатических усилиях, направленных на прекращение боевых действий. Моди подчеркнул, что Индия сохраняет приверженность мирному урегулированию и готова оказывать необходимое содействие.

Со своей стороны Зеленский сообщил, что индийский премьер неоднократно призывал к прекращению конфликта, в том числе во время контактов с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, Индия также готова содействовать организации коридоров для вывоза зерна через Чёрное море.