Молодые украинцы стали чаще увольняться после снятия ограничений на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Последствия этого решения ощутила половина опрошенных работодателей страны. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на исследование сервиса OLX Работа.

Среди работодателей, заметивших изменения, 48% сообщили об участившихся увольнениях молодых сотрудников. Ещё 45% столкнулись с трудностями при поиске кадров, а 32% пожаловались на сокращение числа откликов на вакансии.

В поисках замены молодым специалистам компании расширяют круг соискателей. Среди работодателей, пересмотревших кадровую политику, 29% стали активнее нанимать людей старшего возраста, 18% — женщин, ещё 9% — удалённых сотрудников, фрилансеров и специалистов из других регионов.

При этом 9% всех опрошенных работодателей уже рассматривают возможность полного или частичного прекращения деятельности. Столько же компаний временно отказались от расширения бизнеса.

Число молодых украинцев, планирующих покинуть страну, тоже растёт. Если в 2025 году о таких намерениях заявляли 23% опрошенных мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, то в 2026-м — уже 27%. Вместе с тем авторы исследования связывают кадровые трудности не только с отъездом молодёжи, но и с боевыми действиями, экономическими и демографическими проблемами.