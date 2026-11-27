Молодые долларовые миллионеры в США всё чаще интересуются инвестициями в золото, недвижимость и другие альтернативные активы. Состоятельные американцы в возрасте от 21 до 45 лет отводят акциям заметно меньшую долю своих портфелей, чем инвесторы старшего поколения, пишет Moneywise со ссылкой на исследование Bank of America.

Зумеры и миллениалы, которые располагают капиталом не менее $3 млн, держат в акциях только 32% инвестиционного портфеля. У американских миллионеров старше 45 лет этот показатель достигает 58%. При этом 67% молодых инвесторов больше не рассчитывают получить доходность выше средней за счёт традиционных акций и облигаций.

Около 88% состоятельных представителей молодого поколения допускают, что в ближайшие годы увеличат инвестиции в альтернативные активы. Среди миллионеров старше 45 лет такой вариант рассматривают лишь 15% опрошенных. Особый интерес у молодых американцев вызывают золото и недвижимость.

Золото уже есть в инвестиционных портфелях 41% молодых участников исследования. Ещё 51% интересуется покупкой драгоценного металла, чтобы защитить капитал от инфляции и экономической нестабильности. За последние пять лет стоимость золота выросла примерно на 153%.

В январе цена драгоценного металла достигла исторического максимума и превысила $5,5 тыс., однако затем резко упала. Позднее котировки восстановились и поднялись до самого высокого уровня за несколько месяцев.

Не меньший интерес молодые миллионеры проявляют к инвестиционной недвижимости. Половина состоятельных зумеров и миллениалов уже владеет такими объектами, ещё 44% рассматривают их покупку. Всего Bank of America опросил 1431 американца старше 20 лет с активами на сумму от $3 млн.