Молодые миллионеры США предпочли золото и недвижимость акциям
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Молодые долларовые миллионеры в США всё чаще интересуются инвестициями в золото, недвижимость и другие альтернативные активы. Состоятельные американцы в возрасте от 21 до 45 лет отводят акциям заметно меньшую долю своих портфелей, чем инвесторы старшего поколения, пишет Moneywise со ссылкой на исследование Bank of America.
Зумеры и миллениалы, которые располагают капиталом не менее $3 млн, держат в акциях только 32% инвестиционного портфеля. У американских миллионеров старше 45 лет этот показатель достигает 58%. При этом 67% молодых инвесторов больше не рассчитывают получить доходность выше средней за счёт традиционных акций и облигаций.
Около 88% состоятельных представителей молодого поколения допускают, что в ближайшие годы увеличат инвестиции в альтернативные активы. Среди миллионеров старше 45 лет такой вариант рассматривают лишь 15% опрошенных. Особый интерес у молодых американцев вызывают золото и недвижимость.
Золото уже есть в инвестиционных портфелях 41% молодых участников исследования. Ещё 51% интересуется покупкой драгоценного металла, чтобы защитить капитал от инфляции и экономической нестабильности. За последние пять лет стоимость золота выросла примерно на 153%.
В январе цена драгоценного металла достигла исторического максимума и превысила $5,5 тыс., однако затем резко упала. Позднее котировки восстановились и поднялись до самого высокого уровня за несколько месяцев.
Не меньший интерес молодые миллионеры проявляют к инвестиционной недвижимости. Половина состоятельных зумеров и миллениалов уже владеет такими объектами, ещё 44% рассматривают их покупку. Всего Bank of America опросил 1431 американца старше 20 лет с активами на сумму от $3 млн.
Ранее Life.ru рассказывал о массовом появлении долларовых миллионеров среди сотрудников разработчика искусственного интеллекта Anthropic после выхода компании на биржу. Аналитики оценили совокупную стоимость акций и других инструментов вознаграждения работников в сотни миллиардов долларов. Anthropic разместила акции по $83 за штуку и побила рекорд SpaceX по объёму привлечённых средств.
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