Военно-морским силам и Корпусу морской пехоты США потребовались ещё девять десантных кораблей для выполнения поставленных задач. Американские военные считают, что нынешний флот из 31 корабля необходимо увеличить до 40. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ) со ссылкой на представителей военного руководства.

По расчётам ВМС и морской пехоты, обновлённая группировка должна включать 13 больших десантных кораблей типов Wasp и America, а также 27 десантных транспортов-доков, в том числе типа San Antonio. Такое количество позволит постоянно держать развёрнутыми три экспедиционных подразделения морской пехоты.

Каждое из этих подразделений насчитывает около 2200 военнослужащих. Вместе с десантными кораблями они могут оперативно перебрасываться в разные регионы мира. При этом большие корабли способны нести истребители F-35B, конвертопланы MV-22 и вертолёты, обеспечивая морпехам поддержку с воздуха.

Проблема американского флота заключается не только в нехватке кораблей, но и в их техническом состоянии. Сейчас у ВМС США девять больших десантных кораблей при установленном законом минимуме в десять. Кроме того, по данным TWZ, в апреле готовность десантного флота к экстренному боевому развёртыванию составляла лишь 47%.

Военные рассчитывают добиться увеличения корабельной группировки за счёт строительства новых единиц и продления срока службы некоторых действующих судов. Руководство ВМС и Корпуса морской пехоты намерено обратиться за поддержкой в Конгресс уже в ноябре.

Дополнительные сложности могут возникнуть с финансированием. После победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США перспективы новых масштабных военных расходов оказались под вопросом. Как отмечает TWZ, законодатели могут потребовать пересмотра оборонных программ администрации Дональда Трампа.

Ранее Life.ru рассказывал, что победа демократов может поставить под угрозу реализацию крупных военных проектов Трампа. В частности, сложности с финансированием прогнозируют для программы «Золотой флот», на которую планируют потратить 275 миллиардов долларов до 2056 года. При этом американское военное ведомство продолжает развивать авиационную составляющую своих сил. Так, Пентагон и Lockheed Martin согласовали десятилетнюю программу производства 850 истребителей F-35. Эти самолёты выпускаются в нескольких модификациях, включая вариант с укороченным взлётом и вертикальной посадкой для морской пехоты.