Российские войска ночью поразили сухогруз в Чёрном море в 69 километрах юго-западнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы, предназначенные для украинской армии.

Удар пришёлся по сухогрузу непосредственно во время морского перехода.

Морская цель стала не единственной в ходе ночных ударов по логистике ВСУ. Как сообщили в Минобороны, российские беспилотники также поразили объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, через которую, по данным ведомства, доставлялись вооружение и военная техника из западных регионов Украины.

Удары по морским перевозкам в последние недели участились. Как писал Life.ru, только за семь дней с 24 по 30 октября российские военные поразили 11 сухогрузов. Неделей ранее Минобороны отчиталось о поражении ещё 15 судов — 14 сухогрузов и контейнеровоза, которые, по информации ведомства, использовались для снабжения ВСУ.