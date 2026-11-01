Морской коридор под прицелом: Армия России поразила сухогруз в 69 км от Одессы
МО РФ: В 69 км от Одессы поражён сухогруз с грузами для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские войска ночью поразили сухогруз в Чёрном море в 69 километрах юго-западнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы, предназначенные для украинской армии.
Удар пришёлся по сухогрузу непосредственно во время морского перехода.
Морская цель стала не единственной в ходе ночных ударов по логистике ВСУ. Как сообщили в Минобороны, российские беспилотники также поразили объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, через которую, по данным ведомства, доставлялись вооружение и военная техника из западных регионов Украины.
Удары по морским перевозкам в последние недели участились. Как писал Life.ru, только за семь дней с 24 по 30 октября российские военные поразили 11 сухогрузов. Неделей ранее Минобороны отчиталось о поражении ещё 15 судов — 14 сухогрузов и контейнеровоза, которые, по информации ведомства, использовались для снабжения ВСУ.
Причём под удар попадали не только грузовые суда, но и те, кто обеспечивал их сопровождение. В августе Life.ru рассказывал о поражении двух морских буксиров у берегов Николаева. По данным Минобороны, они обеспечивали проводку сухогрузов с западным вооружением в украинские порты.