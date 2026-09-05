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Регион
Опубликовано 5 сентября, 20:57

Мощный шторм обрушится на Ростовскую область в ближайшие двое суток

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается в ближайшие двое суток. Штормовое предупреждение распространило региональное управление МЧС со ссылкой на данные ростовского Гидрометцентра.

Непогода начнётся во второй половине ночи 6 сентября и сохранится до конца дня 7 сентября. Синоптики прогнозируют сразу несколько неблагоприятных явлений.

В регионе ожидаются сильные дожди, которые местами могут перейти в очень интенсивные ливни. Осадки будут сопровождаться грозами, а в отдельных районах возможен град.

Кроме того, усилится ветер. Порывы могут достигать 20–25 метров в секунду, что создаёт дополнительные риски для жителей региона.

Спасатели призвали жителей Дона соблюдать меры предосторожности в период непогоды.

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В июле непогода уже била по южному региону. Тогда сообщалось, что ураган повредил кровли 110 многоквартирных домов. В результате инцидента пострадали более 50 человек, известно об одном погибшем.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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