Мощный шторм обрушится на Ростовскую область в ближайшие двое суток

Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается в ближайшие двое суток. Штормовое предупреждение распространило региональное управление МЧС со ссылкой на данные ростовского Гидрометцентра.

Непогода начнётся во второй половине ночи 6 сентября и сохранится до конца дня 7 сентября. Синоптики прогнозируют сразу несколько неблагоприятных явлений.

В регионе ожидаются сильные дожди, которые местами могут перейти в очень интенсивные ливни. Осадки будут сопровождаться грозами, а в отдельных районах возможен град.

Кроме того, усилится ветер. Порывы могут достигать 20–25 метров в секунду, что создаёт дополнительные риски для жителей региона.

Спасатели призвали жителей Дона соблюдать меры предосторожности в период непогоды.