Мосгорсуд отложил пересмотр 7-летнего приговора Артёму Чекалину

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на семилетний приговор бывшему мужу блогерши Лерчек Артёму Чекалину до 21 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.

Причиной переноса стало отсутствие документов из СИЗО, подтверждающих, что Чекалина своевременно уведомили о заседании. Сам он участвовал в процессе по видеосвязи.

«У суда нет документов из СИЗО, подтверждающих своевременное извещение Чекалина о назначенном судебном заседании. Откладываем судебное заседание на 21 октября», — объявила судья.

Защита просит отменить приговор и оправдать Чекалина за отсутствием состава преступления. Адвокаты настаивают, что при оплате клиентами фитнес-марафона через сайт lerchek.fit в Сбербанк не предоставлялись документы с ложными сведениями о целях и назначении переводов. Прокуратура, напротив, просит оставить приговор без изменений.

Напомним, Гагаринский суд Москвы 13 апреля приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей. По версии обвинения, с сентября 2021-го по февраль 2022 года он вместе с Валерией Чекалиной и их бывшим партнёром Романом Вишняком вывел в ОАЭ более 251,5 млн рублей. Вишняк признал вину и заключил сделку со следствием, получив 2,5 года колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Лерчек назначили пять лет условно и штраф 763,5 млн рублей, однако защита обжаловала решение, а прокуратура потребовала ужесточить наказание. Защита Артёма Чекалина обжаловала его семилетний приговор и штраф почти в 195 млн рублей. Адвокаты заявили о намерении добиваться отмены решения Гагаринского суда Москвы.