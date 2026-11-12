Московский трэш-стример тайно устроил прямую трансляцию секса с девушкой для полутора тысяч зрителей. Партнёрша даже не подозревала, что за их близостью наблюдают посторонние, а когда узнала, обратилась в полицию. Теперь 25-летний блогер стал фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает Telegram-канал «База».

По данным канала, молодой человек по имени Дмитрий заранее установил телефон в спальне и запустил эфир на YouTube. Девушка была уверена, что партнёр снимает обычное видео. Когда пара перешла к интимной близости, стример убрал камеру, но оставил включённым звук, благодаря чему зрители продолжили следить за происходящим.

О тайной трансляции девушка узнала только после произошедшего. Она сразу написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили дело по части 1 статьи 137 УК РФ. Люблинский районный суд Москвы избрал стримеру меру пресечения в виде запрета определённых действий. На время расследования ему нельзя пользоваться средствами связи и интернетом.

Причём проблемы с законом у Дмитрия уже возникали. В 2025 году Люберецкий суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года за получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории с трэш-стримером из Тюмени. Молодой человек знакомился с девушками в интернете, приглашал их на видеосвидания и уговаривал раздеться, пока подписчики наблюдали за происходящим и отправляли донаты. Собеседницы не знали, что участвуют в трансляциях. Адвокат Мария Ярмуш тогда предупредила, что за подобные действия при определённых обстоятельствах может грозить до шести лет лишения свободы.

Кроме того, в октябре Life.ru писал о москвиче, который опубликовал интимное видео бывшей девушки в её Telegram-канале. По словам знакомого мужчины, таким способом тот пытался вернуть отношения. Однако вместо примирения девушка обратилась к правоохранителям.