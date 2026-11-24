Московское «Динамо» со счётом 4:2 обыграло екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для бело-голубых эта победа стала пятой подряд.

В составе победителей шайбы забросили Артём Швец-Роговой (10-я минута), Игорь Ожиганов (11-я), Даниил Пыленков (19-я) и Егор Римашевский (60-я). У проигравших отличились Джордан Гросс (2-я) и Кирилл Воробьёв (39-я).

Московская команда продолжила победную серию, которая началась после поражения от нижегородского «Торпедо» 7 ноября. За это время динамовцы также обыграли петербургский СКА (2:1 в овертайме), новосибирскую «Сибирь» (3:1), казанский «Ак Барс» (4:2) и московский ЦСКА.

Ранее московское «Динамо» победило столичный ЦСКА со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча была приурочена к 80-летию бело-голубых. Юбилейная встреча началась в необычное время — 19:46 по московскому времени, в честь года основания клуба. На разминку динамовцы вышли в форме образца сезона-1946/47. В первом периоде команда играла в свитерах, напоминающих о периоде 1987–1991 годов, во втором — в форме образца 2006 года, когда «Динамо» завоевало Кубок европейских чемпионов.