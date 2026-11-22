Московское «Динамо» победило столичный ЦСКА со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» и была приурочена к 80-летию бело-голубых.

Счёт на шестой минуте открыл защитник армейцев Алекс Коттон. На 16-й минуте Даниил Пыленков восстановил равновесие, а во втором периоде Артём Бондарь и Егор Римашевский с интервалом в одну минуту обеспечили «Динамо» победу.

Юбилейная встреча началась в необычное время — 19:46 по московскому времени, в честь года основания клуба. На разминку динамовцы вышли в форме образца сезона-1946/47. В первом периоде команда играла в свитерах, напоминающих о периоде 1987–1991 годов, во втором — в форме образца 2006 года, когда «Динамо» завоевало Кубок европейских чемпионов. Заключительную двадцатиминутку бело-голубые провели в свитерах сезона-2012/13, в котором выиграли Кубок Гагарина.

Победа стала для «Динамо» пятой подряд под руководством Олега Ореховского. Московский клуб набрал 33 очка в 30 матчах и поднялся на шестое место в Западной конференции. ЦСКА сохранил лидерство на Западе с 44 очками после 29 встреч.