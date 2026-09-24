Московское «Динамо» вырвало победу у динамовцев из Минска в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало вторую победу над минским «Динамо» в текущем сезоне КХЛ. Домашняя встреча регулярного чемпионата на «ВТБ-Арене» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Счёт уже на второй минуте открыл Магомед Шараканов. Однако ещё до первого перерыва гости не только сравняли результат, но и вышли вперёд — отличились Тай Смит на 18-й минуте и Станислав Галиев на 19-й.

Во втором периоде Даниил Пыленков восстановил равенство, однако в третьем Владимир Алистров вновь забросил шайбу в ворота московской команды. Хозяева ответили на последней минуте основного времени: Максим Летунов перевёл игру в овертайм. Решающий гол на 65-й минуте забил Булат Шафигуллин, принёсший московскому «Динамо» победу.

После девяти матчей московское «Динамо» имеет 10 очков и занимает шестое место в Западной конференции. Минчане набрали 8 очков в семи встречах и идут седьмыми.

Следующие матчи обе команды проведут 26 сентября. Минское «Динамо» на выезде встретится с «Шанхай Дрэгонс», а московский клуб примет «Салават Юлаев».

Для команд это была уже вторая очная встреча в нынешнем сезоне. 12 сентября москвичи также оказались сильнее — тогда победитель определился в серии буллитов.