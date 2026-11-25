Москва готова продолжать переговоры по урегулированию украинского конфликта в формате, в котором прошла встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы, конечно, готовы продолжать в том же формате, в котором прошёл предыдущий раунд 10–11 ноября», — сказал дипломат журналистам.

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, американскую сторону представляли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Встреча стала первым прямым трёхсторонним раундом такого уровня с февраля 2026 года. Стороны обсуждали гарантии безопасности, гуманитарные вопросы, территориальные разногласия и возможные меры по снижению напряжённости.

Одним из главных результатов консультаций стала договорённость России и Украины о новом масштабном обмене военнопленными. При этом по другим ключевым вопросам окончательных соглашений достичь не удалось. По итогам встречи Сергей Рябков заявил, что переговорщики создали основу для продолжения дипломатической работы. Позднее замглавы МИД сообщил, что конкретные сроки и место следующего раунда пока не определены.