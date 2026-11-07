Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг российских городов по количеству купленных книг в пересчёте на одного жителя. Третье место занял Краснодар, который лишь немного уступил двум столицам. Результаты исследования издательства «Эксмо» приводит РИА «Новости».

В Москве и Петербурге индекс покупки книг на одного жителя относительно среднего по России составил 1,71. У Краснодара показатель достиг 1,67. В первую пятёрку также вошли Екатеринбург и Казань.

На шестой строчке расположился Воронеж, следом идут Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Замкнули десятку Барнаул и Челябинск — оба города получили показатель 1,32.

Для составления рейтинга аналитики изучили продажи книг в 46 российских городах с населением от 500 тысяч человек. В расчёт вошли покупки за первое полугодие 2026 года — как на маркетплейсах, так и в обычных книжных магазинах и других розничных сетях. Города сравнивали по покупательской активности в пересчёте на жителя, а не по общему объёму продаж.

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании расходов россиян на литературу. По данным банка «Русский Стандарт», весной 2026 года на онлайн-площадки пришлось 54% книжных покупок, а на обычные магазины — 46%. При этом средний чек в традиционной рознице оказался почти втрое выше: 837 рублей против 303 рублей в интернете. Больше всего за один поход в книжный магазин тратили покупатели в возрасте от 31 до 40 лет.

Кроме того, писатель и редактор Михаил Парфёнов объяснял, почему россияне продолжают выбирать бумажные книги. По его словам, для многих читателей важны возможность собрать домашнюю библиотеку и оформление изданий, особенно если речь идёт об иллюстрированных книгах.