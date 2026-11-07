Телефонные аферисты несколько месяцев выманивали деньги у жителя Москвы, убедив его участвовать в секретной операции правоохранительных органов. Ради мнимого спасения имущества мужчина продал акции, опустошил банковские счета и отдал преступникам золотые монеты. Общий ущерб достиг 225 миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура.

Первой добычей злоумышленников стали монеты из драгоценного металла стоимостью 12 миллионов рублей. Москвич самостоятельно забрал их из банковской ячейки, разложил по пакетам и передал курьеру, который назвал заранее согласованное кодовое слово. Затем по требованию аферистов мужчина начал распродавать ценные бумаги и снимать накопления. На протяжении нескольких месяцев он регулярно встречался с неизвестными и отдавал им наличные, сверяясь с полученными паролями.

Преступная схема началась с сообщения якобы от государственного ведомства. Мужчину попросили уточнить персональные данные, для чего он перешёл по ссылке и ввёл код из СМС. Вслед за этим пришло уведомление о взломе личного кабинета. Вскоре позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей отдела по борьбе с мошенничеством, и соединила потерпевшего с мнимым силовиком.

Собеседник напугал москвича известием о доверенности, якобы оформленной от его имени. Под этим предлогом преступники выяснили, каким имуществом располагает мужчина, и заставили установить специальное приложение на телефон. После этого ему предложили «задекларировать» накопления и передать их для сохранности в рамках секретной операции.

Когда потерпевший осознал обман, то обратился в правоохранительные органы. Установление причастных к хищению находится на контроле московской прокуратуры.

Ранее Life.ru рассказал, как мошенники похитили у другой жительницы Москвы рекордные 450 миллионов рублей, выдавая себя за сотрудников ФСБ и Центробанка. Сначала женщине написал неизвестный, использовавший имя и фотографию её коллеги. Затем в разговор вступили лжесиловики, которые заявили об утечке персональных данных с работы и пригрозили уголовной ответственностью за разглашение содержания бесед. Под предлогом перевыпуска скомпрометированных счетов москвичку убедили обналичить деньги и передать их курьеру.

В похожую ловушку попала 81-летняя пенсионерка из Москвы, которая за полгода передала телефонным аферистам более 19,5 миллиона рублей. Знакомство с преступниками началось со звонка о перерасчёте пенсии и просьбы назвать код из сообщения. Позднее женщину убедили, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, а сбережения необходимо срочно защитить. Она регулярно снимала деньги для курьеров, ориентируясь на кодовые слова, и даже приобрела отдельный телефон для общения с мошенниками.