С ноября 2026 года сообщения об угрозах безопасности Москвы, включая беспилотную и ракетную опасность, будут в обязательном порядке публиковаться в официальном канале мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере Max. Такое решение принял оперативный штаб города, сообщил градоначальник. При этом действующие способы информирования населения продолжат работать.

По словам Собянина, решение направлено на повышение оперативности и достоверности информации, которую получают москвичи при возникновении потенциальных угроз.

«С ноября 2026 года сообщения об угрозах будут в обязательном порядке размещаться в моём официальном канале в мессенджере „Макс“», — говорится в сообщении мэра.

Собянин пояснил, что изменения дополняют уже действующую систему оповещения. Он также напомнил, что мессенджер Max включён в российское законодательство как национальный сервис обмена сообщениями.

Вопрос своевременного информирования особенно актуален на фоне регулярных атак беспилотников на Московский регион. Городские власти публикуют сведения о работе ПВО, уничтожении воздушных целей и действиях экстренных служб.

Ранее Life.ru сообщал об одной из крупнейших атак беспилотников на Москву в 2026 году. Тогда, по данным Собянина, в направлении столичного региона было направлено более 600 БПЛА, значительную часть которых перехватили на дальних рубежах.