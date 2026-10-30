Москвичей предупредили о мошенничестве с «забытой» картой в банкомате

Мошенники могут специально оставлять банковскую карту в банкомате, чтобы затем обвинить нашедшего её человека в краже денег и потребовать компенсацию. О такой схеме предупредили эксперты проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий.

По словам специалистов, злоумышленники оставляют карту в устройстве и ждут, пока её заметит случайный человек. Как только тот пытается достать пластик, появляется мнимый владелец вместе со «свидетелями» и заявляет о якобы пропавших со счёта деньгах.

После этого мошенники предлагают уладить конфликт на месте и требуют компенсацию. Расчёт делается на испуг человека, которого внезапно обвиняют в краже. При этом оставленная карта может быть заранее заблокирована или вообще оказаться пустышкой, а сумма требований способна достигать сотен тысяч рублей.

Эксперты советуют не доставать чужую карту из банкомата, не нажимать кнопки и не пытаться проверять её баланс. О находке следует сразу сообщить банку. Если человек уже извлёк карту, ему рекомендуют связаться с кредитной организацией и оставаться возле банкомата до дальнейших инструкций.

Если рядом появился человек, который представился владельцем карты и начал обвинять нашедшего её в краже, договариваться с ним не следует. Специалисты советуют предложить вызвать полицию и решать спор только через правоохранителей или банк.

Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина отметила, что такая схема строится прежде всего на психологическом давлении: человек пытается помочь, но из-за ложных обвинений и давления группы может растеряться и согласиться на требования мошенников.