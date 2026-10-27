Москвичей предупредили о перекрытиях улиц, набережных и мостов в центре

В центре Москвы временно перекрыли движение сразу на нескольких улицах, мостах и набережных. Ограничения затронули Тверскую улицу, Краснопресненскую набережную и подъезды к Кремлю, сообщили в столичном Дептрансе.

Полностью закрыта Краснопресненская набережная. Также автомобили не могут проехать по улице 1905 года от набережной до Шмитовского проезда, Рочдельской улице от улицы 1905 года до Трёхгорного Вала и Мантулинской улице до 1-го Красногвардейского проезда. Ещё одно ограничение действует на Трёхгорном Валу от Шмитовского проезда в сторону Рочдельской улицы.

Кроме того, движение остановлено на Боровицкой площади, а также на Большом Каменном и Новоарбатском мостах по направлению в центр. Перекрыты участки Кремлёвской и Москворецкой набережных и Тверской улицы в сторону центра.

Ограничения связаны с проведением мероприятия. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. При этом время действия перекрытий и список закрытых участков могут меняться.

Ранее Life.ru уже рассказывал о масштабных ограничениях движения в Москве 24 и 27–29 октября из-за саммита Россия — Африка. В Москву уже начали прибывать первые участники. Среди гостей — представители руководства африканских государств. Основная деловая программа стартует в среду, а площадкой Экономического и гуманитарного форума станет Гостиный двор. Участники обсудят торговлю, инвестиции, энергетику и развитие технологий.