Резкие перепады атмосферного давления ожидают жителей Москвы в первую неделю ноября. Уже со вторника, 3 ноября, показатели барометров начнут снижаться с 753 до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

К субботе, 7 ноября, давление вновь поднимется до 750 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, нормальными для ноября в Москве считаются значения от 746 до 752 миллиметров. Такие колебания могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей, особенно страдающих гипотонией.

«У тех, кто имеет пониженное собственное артериальное давление, оно может ещё больше упасть, что приведёт к головной боли и слабости», — предупредила Паршина.

На фоне переменчивой погоды полезно следить за осадками: Life.ru подготовил прогноз мокрого снега на 12 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что уже 3 ноября в Москве может выпасть первый в этом сезоне мокрый снег. По прогнозу синоптика Михаила Леуса, осадки будут небольшими и местами смешаются с дождём. Ночью температура составит от нуля до двух градусов тепла, а днём воздух прогреется до плюс двух — четырёх градусов.