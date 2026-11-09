Сначала мокрый снег, потом почти +10 — такая погодная раскачка ждёт Москву и Подмосковье на этой неделе. Самым тёплым днём, по предварительному прогнозу, станет пятница, а осадки будут сопровождать регион почти постоянно. Прогнозом с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился синоптик Александр Ильин.

Начало недели обойдётся без существенных осадков. Во вторник, 10 ноября, в Москве ночью +1…+3, днём +3…+5. По области ночью от -2 до +3, днём от +1 до +6. Ветер западный и юго-западный, 5–10 метров в секунду.

В среду, 11 ноября, погода останется похожей: облачно с прояснениями, без осадков. В столице ночью 0…+2, днём +3…+5. В Подмосковье ночью от -2 до +3, днём от +1 до +6.

В четверг небо затянут облака, местами пройдут небольшие осадки. Ночью они будут преимущественно в виде мокрого снега, днём — дождя. В Москве ночью 0…+2, днём +2…+4. По области от -2 до +3 ночью и от 0 до +5 днём. Именно в ночь на четверг и возможен мокрый снег.

К пятнице станет заметно теплее. Ночью в Москве и области 0…+5, днём в столице воздух прогреется до +4…+9. В Подмосковье днём от 0 до +5. Дождь сохранится: ночью местами, днём уже на большей части территории.

В субботу, 14 ноября, погода останется пасмурной и дождливой. Ночью временами дождь, днём небольшой кратковременный. Температура и ночью, и днём +2…+7. Ветер сменится на юго-западный и западный, 6–11 метров в секунду.

Но перед пятничным потеплением столицу ждёт ещё один эпизод смешанных осадков: подробнее о том, когда в Москву вернётся мокрый снег 12 ноября, — в прогнозе Life.ru.