В Москве 42-летняя женщина едва не задохнулась после попытки самостоятельно отбелить зубы перекисью водорода по совету из соцсетей. Вместо белоснежной улыбки она получила химический ожог слизистой и сильный отёк, из-за которого ей стало трудно дышать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жительница района Отрадное решила сэкономить на посещении стоматолога и провести процедуру дома. В коротком видео ей попался рецепт отбеливания с помощью трёхпроцентной перекиси водорода, которая якобы должна была быстро осветлить зубы.

Сначала москвичка аккуратно наносила раствор ватной палочкой, но затем решила усилить эффект. Женщина увеличила количество средства и распылила его прямо в полости рта.

Спустя некоторое время у неё начали отекать губы и язык, появились трудности с глотанием и дыханием, а голос изменился. Испугавшись, женщина вызвала скорую помощь. Медики доставили её в больницу, где диагностировали химический ожог слизистой оболочки и отёк мягких тканей.

Стоматологи неоднократно предупреждали об опасности подобных экспериментов. Как рассказывала Life.ru врач Элина Хило, самостоятельное использование перекиси водорода для отбеливания зубов может привести к ожогам слизистой и повышенной чувствительности эмали. Специалист советовала не применять народные рецепты без консультации стоматолога.

Это не первый случай, когда советы из соцсетей заканчиваются госпитализацией. Life.ru рассказывал о 68-летней москвичке, которая попала в больницу с кровавой рвотой после отвара по рецепту ИИ-знахарки. Женщина считала виртуальную целительницу настоящим человеком и решила последовать её рекомендациям по «очищению кишечника».