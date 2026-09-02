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Опубликовано 2 сентября, 13:10

«Поливать будет как из ведра»: на День города в Москве выпадет до 40% месячной нормы

Москву накроет мощный ливень в первый день празднования Дня города

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый день празднования Дня города в Москве рискует пройти под мощным ливнем. В субботу, 5 сентября, на столицу выйдет циклон, который может принести за сутки до 40% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самое интересное нас ждёт, конечно, в субботу. На нас выходит очень мощный циклон, поэтому он принесёт к нам до 23–28 литров дождевой воды на метр квадратный московской земли, или 30–40% месячной нормы, то есть поливать будет как из ведра», — рассказал синоптик РИА Новости.

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Вместе с дождями в столицу придёт и прохлада. По прогнозу Тишковца, днём воздух прогреется лишь до +15…+18 градусов.

Особенно чувствительной такая погода окажется из-за праздничной программы: День города Москва отмечает 5 и 6 сентября, в этом году столице исполняется 879 лет. Мероприятия запланированы в историческом центре, парках, учреждениях культуры и на районных площадках.

При этом основной удар непогоды, согласно прогнозу Тишковца, придётся именно на субботу — первый день торжеств.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Москва отметит 879-летие 5 и 6 сентября, а праздничные мероприятия пройдут на площадках по всему городу.

Больше новостей о погоде и жизни столицы — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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