Мотоциклист сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве — момент ДТП попал на видео

На Варшавском шоссе в Москве мотоциклист сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу на красный свет. Момент ночной аварии попал на видео, кадры опубликовал столичный Дептранс.

Наезд мотоциклиста на пешехода на Варшавском шоссе. Видео ©Telegram / Дептранс. Оперативно

ДТП произошло в районе дома 33, строения 12. По предварительной информации, пешеход оказался на проезжей части, когда для него горел запрещающий сигнал светофора.

После наезда на место прибыли оперативные службы города. Информация о состоянии пешехода и мотоциклиста пока уточняется.

Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия. Несмотря на аварию, движение транспорта на этом участке Варшавского шоссе не затруднялось.

Ранее Life.ru рассказывал о наезде автомобиля на пешехода на Кутузовском проспекте. Пострадавшую женщину передали медикам, а причины ДТП выясняли правоохранители. Ещё одна авария произошла на Сколковском шоссе: водитель мотоцикла не справился с управлением, транспорт опрокинулся, а его пассажирка погибла.