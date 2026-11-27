«Мозг не бетон»: Как перестать прокручивать в голове тревожные мысли
Психолог Аванесян: При тревоге стоит проверить, есть ли основания для опасений
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Если в голову приходят тревожные мысли, нужно обратить внимание, в какой момент вы начинаете развивать плохие сценарии, посоветовала психолог Ольга Аванесян. По её словам, уже в этот момент появляется возможность остановиться и проверить, на чём основаны опасения.
«Мозг не бетон. Он меняется под влиянием опыта и практики», — подчеркнула собеседница «Радио 1».
Так, если тревога касается здоровья, можно спросить себя, что на самом деле показывают анализы. Тогда и на приёме у врача получится обсудить конкретный вопрос, даже если до визита человек уже успел мысленно поставить себе диагноз.
Разобраться в том, как возникает тревога, легче вместе со специалистом. Психотерапия помогает справляться со страхом, а практики осознанности — реже возвращаться к одной и той же тревожной мысли, пояснила эксперт.
Ранее специалисты объяснили, почему тревога перед понедельником может помешать заснуть ещё в воскресенье. Тем, кто в выходные мысленно возвращается к незавершённым делам, они посоветовали составлять план на следующую неделю ещё в пятницу, а воскресный вечер оставлять свободным от рабочих чатов.