Если в голову приходят тревожные мысли, нужно обратить внимание, в какой момент вы начинаете развивать плохие сценарии, посоветовала психолог Ольга Аванесян. По её словам, уже в этот момент появляется возможность остановиться и проверить, на чём основаны опасения.

«Мозг не бетон. Он меняется под влиянием опыта и практики», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

Так, если тревога касается здоровья, можно спросить себя, что на самом деле показывают анализы. Тогда и на приёме у врача получится обсудить конкретный вопрос, даже если до визита человек уже успел мысленно поставить себе диагноз.

Разобраться в том, как возникает тревога, легче вместе со специалистом. Психотерапия помогает справляться со страхом, а практики осознанности — реже возвращаться к одной и той же тревожной мысли, пояснила эксперт.