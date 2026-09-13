Мутнеет всё раньше: Катаракта возглавила рейтинг глазных болезней и всё чаще встречается у молодых

Катаракта стала самым распространённым заболеванием глаз среди пациентов МНТК «Микрохирургия глаза». По итогам 2025 года на помутнение хрусталика пришлось 25% выявленных в центре офтальмологических патологий.

Заболевание остаётся наиболее характерным для пожилых людей, однако специалисты всё чаще диагностируют его у более молодых пациентов. Такие данные ТАСС привели в пресс-службе учреждения.

С возрастом хрусталик теряет прозрачность, уплотняется и начинает пропускать меньше света, из-за чего снижается острота зрения. Катаракта также бывает врождённой или развивается после травмы. В центре отмечают, что на её появление могут влиять неблагоприятная экология и интенсивные зрительные нагрузки.

Второе место по распространённости заняли аномалии рефракции — близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Далее следуют детские заболевания глаз, патологии глазного дна, воспалительные процессы, витреоретинальные нарушения и глаукома.

На глаукому приходится около 10% выявленных патологий. В отличие от катаракты, её последствия необратимы: повреждённое зрение нельзя восстановить полностью. При этом на ранних стадиях болезнь часто протекает без боли и заметных симптомов, поэтому обнаружить её помогает профилактический осмотр у офтальмолога.

В конце августа московские хирурги вернули зрение 100-летнему пациенту с осложнённой катарактой и подвывихом хрусталика. Несмотря на возраст мужчины и сложность вмешательства, операция прошла успешно, после чего его выписали из больницы.

Одним из факторов риска для глаз остаётся накопленное воздействие ультрафиолета. Офтальмолог Сино Гоизиев ранее предупредил читателей Life.ru, что тёмные очки без UV-фильтра могут оказаться опаснее полного отсутствия защиты: за затемнёнными линзами зрачок расширяется, позволяя ультрафиолету проникать глубже.