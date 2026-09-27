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Опубликовано 27 сентября, 09:38

Муж поэтессы Эльвиры Сафиной погиб на СВО

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _elvira_safina_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _elvira_safina_

Марат Сафин, супруг татарской поэтессы и автора песен Эльвиры Сафиной, погиб в зоне СВО. Накануне мужчину похоронили, о трагедии рассказала сама вдова в своих соцсетях.

Муж татарской поэтессы Эльвиры Сафиной погиб в зоне СВО. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _elvira_safina_

По словам Сафиной, решение отправиться на фронт её муж принял самостоятельно и очень быстро. Семья не успела подготовиться к его отъезду.

«Мы даже не успели понять: вечером сказал, утром ушёл…» — написала поэтесса.

У супругов остались сын и дочь. Сафина поблагодарила мужа за годы совместной жизни, любовь и семью, а также попросила знакомых и подписчиков не осуждать его решение отправиться на СВО.

«Не вините моего Марата, друзья. Он был прекрасным человеком! Пусть его место будет в раю», — обратилась она к подписчикам.

Эльвира Сафина известна как автор текстов для представителей татарской эстрады. В частности, она работала над татарским текстом популярной песни «Красивая, хороший», которую исполняли Гузель Уразова и Элвин Грей.

Актёр из «Приказа умирать не было» погиб на задании в зоне СВО
Актёр из «Приказа умирать не было» погиб на задании в зоне СВО

Ранее Life.ru рассказывал о гибели на СВО каскадёра Чингиза Додиева, работавшего над фильмом «Майор Гром». Он отправился на фронт добровольцем в 2023 году, у него остались жена и две дочери. Life.ru также писал о дочери Иосифа Пригожина Данае, чей муж Евгений Ткаченко получил официальный статус погибшего после исчезновения в зоне СВО. После трагедии она просила подписчиков прекратить обсуждение её семьи и заявляла, что больше не хочет публично говорить о гибели супруга.

Больше новостей о российских артистах, их семьях и событиях из жизни звёзд — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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