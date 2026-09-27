Муж поэтессы Эльвиры Сафиной погиб на СВО

Марат Сафин, супруг татарской поэтессы и автора песен Эльвиры Сафиной, погиб в зоне СВО. Накануне мужчину похоронили, о трагедии рассказала сама вдова в своих соцсетях.

Муж татарской поэтессы Эльвиры Сафиной погиб в зоне СВО. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _elvira_safina_

По словам Сафиной, решение отправиться на фронт её муж принял самостоятельно и очень быстро. Семья не успела подготовиться к его отъезду.

«Мы даже не успели понять: вечером сказал, утром ушёл…» — написала поэтесса.

У супругов остались сын и дочь. Сафина поблагодарила мужа за годы совместной жизни, любовь и семью, а также попросила знакомых и подписчиков не осуждать его решение отправиться на СВО.

«Не вините моего Марата, друзья. Он был прекрасным человеком! Пусть его место будет в раю», — обратилась она к подписчикам.

Эльвира Сафина известна как автор текстов для представителей татарской эстрады. В частности, она работала над татарским текстом популярной песни «Красивая, хороший», которую исполняли Гузель Уразова и Элвин Грей.