Мужчина, осуждённый за изнасилование пони, возглавил зоомагазин

Осуждённый за секс с пони 33-летний Джордан Тернбулл оказался одним из директоров зоомагазина Astarte Aquaria в шотландском Армадейле. Компания торгует экзотическими рыбами и другими обитателями аквариумов, а местные власти выдали ей лицензию на продажу животных. Об этом пишет Press and Journal.

Тернбулл был приговорён к семи месяцам тюрьмы в 2021 году. Суд установил, что в 2018-м он совершал сексуальные действия с одним из шетландских пони на ферме в Абердиншире. Другой фигурант дела признался в аналогичных действиях со второй лошадью. Тернбулла также обязали в течение десяти лет соблюдать требования, предусмотренные для включённых в реестр сексуальных преступников.

Спустя несколько лет мужчина вошёл в руководство Astarte Aquaria. Согласно британскому реестру Companies House, его назначили директором 27 октября 2025 года. Компания зарегистрирована в Армадейле и занимается в том числе розничной торговлей рыбами и другими животными.

История вызвала возмущение среди местных жителей после того, как сведения о прошлой судимости Тернбулла вновь разошлись в соцсетях и СМИ. В Совете Западного Лотиана объяснили, что при оформлении лицензии заявители обязаны сообщать о дисквалификациях по закону о здоровье и благополучии животных, однако другие уголовные судимости раскрывать не требуется. Власти пообещали дополнительно изучить ситуацию при поступлении обоснованных жалоб.

Сама Astarte Aquaria заявила, что наказание Тернбулл уже отбыл, а предприятие появилось позднее. Представители магазина призвали оценивать его по нынешним условиям содержания животных и работе с клиентами. Позже компания сообщила, что Тернбулл больше там не работает, а процедура его исключения из числа директоров уже началась.