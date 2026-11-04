Российские мужчины стали более чем в два раза чаще смотреть мелодрамы. Наибольшей популярностью жанр пользуется у зрителей от 35 до 44 лет, а лидером по просмотрам оказался сериал «Виноград». Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра «КИОН», с которыми ознакомился Life.ru.

Аналитики изучили предпочтения мужской аудитории с 1 апреля по 31 октября 2026 года и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что мелодрамы стали одним из самых быстрорастущих жанров. При этом интерес к драматическим картинам за год увеличился на треть.

Самыми преданными поклонниками мелодрам оказались мужчины в возрасте 35–44 лет, на которых приходится треть мужской аудитории жанра. Следом идут зрители от 45 до 54 лет с долей 23%, а замыкает тройку возрастная группа 25–34 лет (20%).

Возглавил рейтинг самых популярных мелодрам сериал Владимира Щеголькова «Виноград» (2025). На втором месте расположился советский фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979), а третью строчку занял «Запретный город» (2025) Габриэле Майнетти.

В пятёрку также попали «Лёд 3» (2024) Юрия Хмельницкого и «Интимные места» (2013) Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Кроме того, мужчины активно смотрели «Синдром жизни», «Холостяк в Италии», «Туда», «Три плюс два» и «Выбор».

Годом ранее предпочтения зрителей несколько отличались. Тогда в пятёрку лидеров входили «Виноград», «Близкое счастье», «Туда», «Лёд 3» и «Расправляя крылья».

Аналитики также выяснили, какие актрисы мелодрам пользуются наибольшей популярностью у мужчин. Первое место досталось Марине Зудиной, сыгравшей в «Винограде». Следом расположились Софья Синицына («Полдень») и Нино Нинидзе («Виноград»), а замкнули пятёрку Мария Аронова («Лёд») и Ирина Муравьёва («Москва слезам не верит»).

Ранее Life.ru рассказывал, что историческая драма Андрея Кравчука «Рождение империи» возглавила кинопрокат России и стран СНГ, собрав за выходные 236 миллионов рублей. Картина с Александром Горбатовым в роли Петра I обошла сказочные фильмы «Чудо-Юдо» и «Сказка о потерянном времени», заработавшие 140,3 и 130,4 миллиона рублей соответственно. В пятёрку лидеров также вошли «Битва моторов» и «Морозко».