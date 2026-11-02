Историческая драма Андрея Кравчука «Рождение империи» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за минувшие выходные 236 миллионов рублей. Картина о Петре I стала лидером по итогам периода с 29 октября по 1 ноября. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала «Кинобизнес сегодня».

Фильм охватывает события 1698–1709 годов — от возвращения Великого посольства из Европы до Полтавской битвы. В центре сюжета — преобразования Петра Первого и становление России как будущей империи. Главную роль исполнил Александр Горбатов. Также в картине снялись Милош Бикович, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд и Ксения Утехина.

Второе место по кассовым сборам заняла сказочная картина «Чудо-Юдо», заработавшая за уик-энд 140,3 миллиона рублей. Фильм рассказывает о девушке Отраде, которая в день совершеннолетия узнаёт, что не унаследовала магические способности родителей. Чтобы обрести волшебную силу, героиня отправляется в мир людей на поиски любви вместе с другом Чудо-Юдо, умеющим превращаться в разных существ.

Тройку лидеров замкнула новая экранизация «Сказки о потерянном времени» со сборами 130,4 миллиона рублей. По сюжету трое школьников становятся стариками после того, как злые волшебники похищают их время и возвращают себе молодость. Теперь детям необходимо разрушить заклятие до захода солнца. В фильме сыграли Александр Лыков, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Иван Охлобыстин и Людмила Артемьева.

Следом в кассовом рейтинге расположились «Битва моторов» и «Морозко». Четвёртая строчка досталась первой картине с результатом 123,5 миллиона рублей, а пятое место заняла сказка, заработавшая 90,2 миллиона за выходные.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин посмотрел «Рождение империи» и назвал картину настоящим произведением искусства. Президент поблагодарил актёров и съёмочную группу, выразив надежду, что ленту увидит как можно больше зрителей. Сам режиссёр Андрей Кравчук накануне премьеры рассказал, чему современникам стоит поучиться у Петра I. По его мнению, главное качество императора заключалось в целеустремлённости и готовности жертвовать многим ради достижения поставленных задач.