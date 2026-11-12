МВД России разработало проект приказа, устанавливающего порядок аннулирования диагностических карт автомобилей. Документы смогут признавать недействительными, если техосмотр фактически не проводился или при проверке автомобиля были выявлены нарушения обязательных требований безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Согласно проекту, решение об аннулировании диагностической карты будет принимать руководитель регионального подразделения Госавтоинспекции или его заместитель. Основанием станут результаты контрольных мероприятий, сведения прокуратуры либо вступившее в законную силу судебное решение.

При выявлении нарушений одновременно может выдаваться предписание об их устранении. Информация об аннулировании диагностической карты должна передаваться собственнику автомобиля, профессиональному объединению страховщиков и оператору техосмотра, оформившему документ.

Таким образом, даже наличие диагностической карты не гарантирует сохранения её действия, если выяснится, что автомобиль не проходил обязательную проверку или документ был оформлен с нарушениями.

При этом сама возможность аннулирования диагностических карт существует и сейчас. Новый проект призван урегулировать соответствующую процедуру на ведомственном уровне. Пока документ проходит общественное обсуждение и не вступил в силу. Он размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Life.ru сообщал, что МВД усилило контроль за техосмотром и получило возможность отключать недобросовестных операторов от единой системы ЕАИСТО. Такие меры направлены на борьбу с оформлением фиктивных диагностических карт без реальной проверки автомобилей.