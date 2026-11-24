Белорусский музыкант, основатель и фронтмен рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок объявлен в розыск в России. Сведения о 54-летнем исполнителе появились в базе МВД РФ 23 ноября.

Музыканта разыскивают по уголовной статье. При этом конкретная статья УК и обстоятельства объявления артиста в розыск не уточняются.

В мае 2026 года Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство в отношении Михалка. Музыканту предъявили обвинения в разжигании социальной вражды и публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко.

4 августа Минский городской суд заочно приговорил исполнителя к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Поводом для уголовного преследования стали видеозаписи с высказываниями музыканта, опубликованные в социальных сетях в 2021–2022 годах.

Сергей Михалок получил широкую известность как лидер группы «Ляпис Трубецкой», выпустившей такие хиты, как «Ау», «Ты кинула», «Капитал» и «Воины света». После распада коллектива в 2014 году музыкант основал группу Brutto. В 2015 году он получил вид на жительство на Украине, а в 2020-м — звание заслуженного артиста страны.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белоруссии четыре песни группы «Ляпис Трубецкой» признали экстремистскими. Среди них оказалась композиция «Не быть скотом», написанная на стихи классика белорусской литературы Янки Купалы.