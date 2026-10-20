«Мы не будем такими идиотами»: Лавров высмеял Мерца за отказ восстанавливать «Северные потоки»
Лавров резко ответил Мерцу на отказ восстановить «Северные потоки»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия не собирается повторять ошибки Германии, которая отказалась от восстановления «Северных потоков», несмотря на резкий рост цен на электроэнергию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.
Глава МИД напомнил о позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, по его словам, категорически исключил возвращение к использованию российских газопроводов. Лавров связал отказ Берлина от прежних поставок энергоресурсов с подорожанием электричества в Германии в три-четыре раза.
«Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», — подчеркнул министр.
Лавров также предположил, что российский газ в конечном итоге всё равно может попасть на европейский рынок, но уже через американских посредников. По его словам, США готовы закупать российское топливо, от которого отказывается Европа, а затем перепродавать его под собственным брендом.
Глава российской дипломатии иронично заметил, что после такой перепродажи газ станет «облагороженным» и уже будет считаться американским. В этой связи министр напомнил известное выражение «деньги не пахнут», намекнув на коммерческий интерес Вашингтона к российским энергоресурсам.
Ранее Life.ru сообщал, что в Германии начался судебный процесс над украинцем Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в организации подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Федеральная прокуратура ФРГ квалифицирует действия обвиняемого в том числе как военное преступление, поскольку повреждена гражданская энергетическая инфраструктура. По версии следствия, операция проводилась с ведома украинских государственных структур, однако Киев свою причастность отрицает. При этом 20 октября стало известно, что Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. Его адвокаты оспаривают предъявленные обвинения и добиваются прекращения дела.
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