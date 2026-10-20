Россия не собирается повторять ошибки Германии, которая отказалась от восстановления «Северных потоков», несмотря на резкий рост цен на электроэнергию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.

Глава МИД напомнил о позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, по его словам, категорически исключил возвращение к использованию российских газопроводов. Лавров связал отказ Берлина от прежних поставок энергоресурсов с подорожанием электричества в Германии в три-четыре раза.

«Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», — подчеркнул министр.

Лавров также предположил, что российский газ в конечном итоге всё равно может попасть на европейский рынок, но уже через американских посредников. По его словам, США готовы закупать российское топливо, от которого отказывается Европа, а затем перепродавать его под собственным брендом.

Глава российской дипломатии иронично заметил, что после такой перепродажи газ станет «облагороженным» и уже будет считаться американским. В этой связи министр напомнил известное выражение «деньги не пахнут», намекнув на коммерческий интерес Вашингтона к российским энергоресурсам.

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии начался судебный процесс над украинцем Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в организации подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Федеральная прокуратура ФРГ квалифицирует действия обвиняемого в том числе как военное преступление, поскольку повреждена гражданская энергетическая инфраструктура. По версии следствия, операция проводилась с ведома украинских государственных структур, однако Киев свою причастность отрицает. При этом 20 октября стало известно, что Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. Его адвокаты оспаривают предъявленные обвинения и добиваются прекращения дела.