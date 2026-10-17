Германия больше не располагает свободными резервами, которые можно было бы оперативно направить на дополнительную военную помощь Украине перед зимой. Такую оценку дал председатель комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет в интервью телеканалу Welt. По его словам, Берлин уже использовал практически все доступные возможности для поставок вооружений Киеву.

«На мой взгляд, никаких резервов нет. Мы уже поставили всё, что было возможно, чтобы поддержать Украину», — сказал немецкий политик.

Лашет отметил, что Евросовет продолжает обсуждать помощь Украине в преддверии зимы. Однако, по его оценке, у федерального правительства не осталось неиспользованных запасов, которые можно было бы быстро задействовать для новых поставок.

В сложившейся ситуации депутат призвал европейские власти реалистичнее оценивать собственные возможности и пересмотреть приоритеты. Он считает, что сейчас необходимо сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта, поскольку ресурсы западных стран также ограничены.

«Сейчас необходимо предпринять все возможные дипломатические усилия для прекращения этой войны, поскольку наши ресурсы тоже не бесконечны», — подчеркнул Лашет.