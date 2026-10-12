«‎Мы проинформируем»: Песков прояснил ситуацию с энергетическим перемирием

Кремль пока не готов сообщить о достижении договорённости по энергетическому перемирию между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на объявление лидера США Дональда Трампа, подчеркнув, что контакты по данной теме продолжаются.

«Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем», — пообещал представитель Кремля.