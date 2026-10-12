«Мы проинформируем»: Песков прояснил ситуацию с энергетическим перемирием
Песков сообщил о продолжении контактов по энергетическому перемирию
Обложка © Life.ru
Кремль пока не готов сообщить о достижении договорённости по энергетическому перемирию между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на объявление лидера США Дональда Трампа, подчеркнув, что контакты по данной теме продолжаются.
«Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем», — пообещал представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп объявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие. По утверждению американского лидера, стороны договорились отказаться от взаимных ударов по соответствующей инфраструктуре, однако срок действия соглашения он не назвал. Впоследствии Зеленский заявил, что ничего не знает о достигнутых договорённостях.
Больше новостей о международных переговорах, дипломатических инициативах и украинском конфликте — в разделе «Мировая политика» на Life.ru