«Мы страдаем»: Протестующий в Париже обвинил Макрона в помощи Украине

Участник массовых протестов в Париже обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в выделении миллиардов долларов Украине на фоне социальных проблем внутри страны. Мужчина заявил, что французские власти должны уделять больше внимания собственным гражданам. Его слова прозвучали в прямом эфире корреспондента RT Ясина Экена.

«Президент передаёт $23 млрд, только вдумайтесь, $23 млрд Украине, зная, что здесь, во Франции, мы страдаем. Это ненормально!» — возмутился протестующий.

По словам мужчины, многие жители Франции сталкиваются с жилищными проблемами и тяжёлыми условиями труда. На этом фоне продолжение финансовой поддержки Киева вызывает у него недовольство. Высказывание прозвучало на фоне масштабных демонстраций, прошедших во Франции 24 октября. Участники выступали против роста стоимости жизни, недостаточного финансирования образования и социальных проблем. По данным МВД страны, на улицы вышли около 410 тысяч человек, в том числе 110 тысяч в Париже.

Ранее Life.ru рассказывал о митинге в Париже против финансовой и военной помощи Украине. Участники акции 3 октября потребовали прекратить поддержку Киева и направить средства на решение внутренних проблем Франции. Демонстранты также выступили за выход страны из Евросоюза и НАТО.