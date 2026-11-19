Президент России Владимир Путин рассказал, что в полушутку обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом его возможное выдвижение на Нобелевскую премию мира. Об этом глава государства сообщил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Мы в полушутку обсуждали это», — признался российский лидер.

Вместо этого Путин обратил внимание на историю самой награды. Президент напомнил, что значительную часть своего состояния Альфред Нобель заработал благодаря бизнесу в России, в том числе нефтяным проектам. По словам главы государства, об этом происхождении капитала сегодня практически не вспоминают.

«А потом благородный поступок — он создал фонд. И этот фонд сегодня раздает деньги лауреатам. И люди уже не думают, что это изначально российского происхождения деньги», — отметил Путин.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп резко раскритиковал Нобелевский комитет после отказа присудить ему премию мира в 2026 году. Американский президент назвал решение позорным и предупредил, что США не забудут этого Норвегии. Он также перечислил международные конфликты, в урегулировании которых, по его словам, сыграл важную роль.

При этом идею наградить Трампа поддерживали и зарубежные политики. В частности, 23 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал лично выдвинуть американского лидера на Нобелевскую премию мира, если тот сумеет добиться справедливого, по оценке Варшавы, завершения украинского конфликта.