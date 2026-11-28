Добавить движения в обычный день можно ещё с утра на кухне, если взбить продукты венчиком вручную. По дороге домой можно пройтись по лестнице, а после обеда — выделить 15 минут на прогулку, рассказала нутрициолог Аделя Сабирова.

«Максимально заменяйте удобства на физическую активность. Даже такие небольшие замены держат мышцы в тонусе», — отметила она в интервью радио Sputnik.

Тем, кто работает за столом, эксперт предложила хотя бы раз в час вставать на минуту и потягиваться в стороны. Основатель академии фитнеса Самат Назиров добавил, что размяться можно и во время уборки. Когда тянешь трубку пылесоса к себе, можно сводить лопатки, как при гребле. А чтобы вымыть нижнюю часть окна, удобнее присесть, сохраняя спину прямой.

«При мытье полов не просто водите шваброй, а делайте шаг вперёд или назад с глубоким сгибанием колена, и держите спину ровно», — подчеркнул эксперт.

Домашние дела помогают больше двигаться и расходовать калории, но для развития силы нужны отдельные тренировки. Во время уборки нагрузка меняется от случая к случаю, а на занятиях её можно постепенно увеличивать и следить за техникой, заключил специалист.