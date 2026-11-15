Чтобы поддержать иммунитет зимой, стоит наладить сон и каждый день гулять по 30–40 минут, посоветовал хирург Александр Умнов. Кроме того, по его словам, в рационе должно быть достаточно белка, овощей и зелени.

«Иммунитет — это слаженная работа многих систем организма человека, и на неё влияет то, как мы живём каждый день», — пояснил врач в беседе с «Газетой.ru».

Чай с лимоном или имбирём сам по себе иммунитет не укрепляет. Польза тёплого питья в том, что оно помогает восполнять жидкость и увлажняет слизистые. Прививку от гриппа эксперт рекомендовал сделать до конца осени.

Закаляться нужно постепенно, чтобы адаптироваться к перепадам температуры. Начать стоит с прохладного душа на 30 секунд в конце обычного мытья, постепенно снижая температуру и увеличивая время. Ориентир — приятная бодрость, заключил специалист.