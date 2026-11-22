При тревоге мышцы могут непроизвольно напрягаться, рассказала фитнес-тренер Надежда Фридман. По её словам, пять простых упражнений помогут заметить, какие мышцы напряжены, и расслабить их.

Начать эксперт предложила с упражнения «Собрать полотенце». Сидя на устойчивом стуле, нужно поставить стопы на полотенце на ширине таза. На вдохе — собрать ткань пальцами ног, не отрывая пяток от пола, на выдохе — отпустить и расслабить пальцы.

Для «Освобождения» нужно сесть ближе к краю стула, широко развести бёдра и поставить стопы чуть впереди коленей. На выдохе плавно наклониться между бёдрами, положив ладони на пол, если они легко до него достают. Затем сделать 10–12 спокойных вдохов и выдохов, чувствуя, как нижние рёбра расходятся в стороны, и медленно выпрямиться.

После работы за компьютером полезно переключиться на сжимание и раскрытие ладоней. Сначала на выдохе опустить плечи, на вдохе сжать кулаки, а со следующим выдохом развести пальцы веером так широко, как получается без боли. Повторить 10–12 раз.

В упражнении «Снять рюкзак» ладони лежат на бёдрах. На вдохе нужно чуть приподнять плечи, будто поправляя лямки, а на выдохе дать им свободно опуститься. Тянуть плечи вниз или сводить лопатки не нужно.

Завершить разминку можно упражнением «Из солнца в тень». На вдохе нужно слегка прищуриться, как от яркого света, не стискивая зубы. На выдохе — представить, что шагнули в тень, и расслабить веки, не поднимая бровей, пояснила собеседница «Газеты.ru».