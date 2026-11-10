Если человек проснулся посреди ночи и не может снова заснуть, ему не стоит смотреть на часы, проверять смартфон или заставлять себя спать. Гораздо полезнее обратиться к успокаивающим привычкам из детства, а при сильном напряжении воспользоваться специальными техниками расслабления. Об этом Life.ru рассказала клинический психолог, член Федерации психологов-консультантов России Жанна Воеводина.

Мало кто знает, но для каждого из нас самым рабочим способом будет именно тот, которым нас убаюкивали в детстве. Но бывает так, что в зависимости от обстоятельств требуется что-то дополнительное. Жанна Воеводина Клинический психолог, член Федерации психологов-консультантов России

По словам психолога, кратковременные пробуждения естественны, поскольку сон цикличен. Однако тревога из-за необходимости срочно заснуть может привести к перевозбуждению. Особенно нежелательно постоянно проверять время и подсчитывать, сколько часов осталось до будильника. Если же сон долго не возвращается, лучше ненадолго встать, включить ночник и заняться чем-нибудь спокойным.

«Если не спится и нарастает раздражение, то лучше встать и включить тусклый свет, например ночник. Иначе кровать закрепляется как «поле боя», — предупредила Воеводина.

Вернуть ощущение спокойствия помогут объятия, знакомые с детства сказки и простые мысленные упражнения. При этом присутствие другого человека вовсе не обязательно.

«Если нет партнёра, которого хочется обнять, то можно скрутить дополнительное одеяло рядом или обнять подушку. Включить аудиосказку или попытаться вспомнить весь предыдущий день с момента, как вы проснулись. Главное — вспоминать только действия, а не разговоры», — посоветовала психолог.

При учащённом сердцебиении, связанном с тревогой, специалист рекомендует обнять себя, сделать выдох длиннее вдоха, а затем выполнить упражнение для снятия мышечного напряжения. Оно заключается в последовательном напряжении и расслаблении мышц, позволяющем переключить внимание на телесные ощущения.

«Сжать кулаки максимально крепко, досчитать до 10 и медленно разжать их, переключив внимание на ощущение расслабления в руках», — описала технику эксперт.

Для дополнительного чувства защищённости Воеводина предлагает использовать утяжелённое одеяло или положить поверх обычного покрывало, если это комфортно. Если бессонница связана с недавней ссорой с партнёром, можно создать небольшую физическую дистанцию с помощью подушки между спящими.

Отдельное внимание стоит уделить вечерним привычкам. Психолог советует убирать телефон минимум за полчаса до сна, устраивать неспешные прогулки и записывать тревожные мысли в дневник. От эмоционально насыщенного контента, включая комедии, она рекомендует отказаться хотя бы за час до отдыха.

Кроме того, при ночном пробуждении специалист не советует выпивать много воды, чтобы не провоцировать новые походы в туалет. Если мучает жажда, можно ограничиться несколькими глотками.