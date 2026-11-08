На крупнейшей распродаже Китая 11.11 появился неожиданный товар — токены для нейросетей. Торговая площадка Tmall запустила отдельный раздел для продажи пакетов доступа к искусственному интеллекту, а спрос на них резко вырос. По данным Alibaba, с 1 по 20 октября продажи таких пакетов увеличились на 450% по сравнению с предыдущим месяцем, передаёт Reuters.

Раньше День холостяка ассоциировался прежде всего со скидками на смартфоны, косметику, бытовую технику и одежду. Теперь к привычным товарам добавились вычислительные ресурсы для нейросетей. В сентябре Tmall открыла специальный AI Token Center, где можно приобрести пакеты от Alibaba Cloud, MiniMax, Z.ai и других разработчиков.

Токены — это единицы, с помощью которых нейросети учитывают объём обрабатываемой информации. Проще говоря, покупатель заранее оплачивает определённый лимит использования искусственного интеллекта: для генерации текстов, работы с документами и других задач. К криптовалюте такие токены отношения не имеют.

Один из самых необычных эпизодов распродажи произошёл 2 ноября. Знаменитый китайский стример Ли Цзяци, получивший прозвище «король помады» благодаря успешным продажам косметики в прямом эфире, впервые занялся продвижением ИИ-сервисов. Всего за полчаса он продал 100 тысяч месячных подписок на офисный сервис QwenWork от Alibaba. По оценке компании, это эквивалентно примерно двум триллионам токенов.

Новым направлением заинтересовалась и конкурирующая площадка JD.com. Она также запустила раздел с пакетами доступа к нейросетям, включая предложения от DeepSeek, Z.ai и Volcano Engine компании ByteDance.

Впрочем, покупка токенов впрок не всегда выгодна. Аналитик исследовательской компании Omdia Лиан Цзе Су предупреждает, что ИИ-сервисы развиваются слишком быстро. Пока пользователь расходует оплаченный пакет, разработчик может обновить продукт, изменить условия или вовсе прекратить поддержку старой версии.

Таким образом, на китайских распродажах продают уже не только физические товары, но и возможность пользоваться искусственным интеллектом. Причём по мере распространения нейросетей такие услуги превращаются в привычный потребительский продукт.

Что означает дата 11.11, как появилась глобальная распродажа и какие категории товаров обычно участвуют, рассказываем в отдельном разборе.