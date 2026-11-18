На больницу в Северодвинске, где реаниматолога обвинили в убийстве пожилой пациентки, ранее жаловались родственники других умерших больных. Люди рассказывали о спорных назначениях и проблемах с госпитализацией, сообщает РЕН ТВ, обративший внимание на отзывы о медучреждении.

Одна из женщин рассказала, что её дядя с онкологическим заболеванием скончался спустя девять дней после поступления в стационар. По словам родственницы, мужчине становилось хуже от назначенного лекарства, однако просьбы семьи отменить препарат медики проигнорировали. После смерти пациента близкие так и не получили ответов на свои вопросы.

Другая жительница пожаловалась, что её отца сначала отказались госпитализировать с сильными болями в ногах. Уже через сутки мужчина попал в больницу с инсультом, где, как утверждает женщина, заразился CoViD-19. После полутора месяцев лечения его выписали домой, но вскоре он скончался. По словам дочери, результаты вскрытия не подтвердили первоначальные диагнозы.

В прошлом медучреждение уже фигурировало в уголовном деле о хищении бюджетных средств. В 2020 году инженер больницы и знакомый предприниматель завышали стоимость работ по установке кислородопроводов для пациентов с CoViD-19. Как сообщала прокуратура, фигуранты заключили девять контрактов по завышенным ценам, а также допустили нарушения при исполнении отдельного договора. Общая сумма хищений превысила 6 млн рублей. В сентябре 2024 года суд признал обоих виновными в мошенничестве и назначил им реальные сроки лишения свободы.

Нынешний скандал связан со смертью 73-летней пациентки, которую врач ошибочно признал умершей и отправил в морг. Там у пенсионерки обнаружили признаки жизни, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, реаниматолог, «желая скрыть допущенную ошибку», ввёл женщине препарат, повлёкший её смерть. Мужчине предъявили обвинение в убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии.

Ранее Life.ru рассказывал, что обвиняемый продолжал работать в больнице даже после предполагаемого преступления. Медик окончил Северный государственный медицинский университет в 2021 году, а аккредитацию по специальности «Анестезиология-реаниматология» получил в 2023-м. Таким образом, к моменту трагедии его профессиональный стаж составлял около двух лет.