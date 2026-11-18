Полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае вряд ли удастся провести из-за насыщенной программы мероприятия. Об этом журналистам в Шэньчжэне заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это [саммит АТЭС] многосторонний формат. Здесь вряд ли будет время и возможность провести полноформатные переговоры. Этого никто не ожидает», — пояснил представитель Кремля.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. В мероприятиях принимают участие лидеры государств региона, а программа включает многосторонние заседания и отдельные дипломатические контакты.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва предпочла бы организовать отдельную встречу Путина и Трампа продолжительностью не менее часа. Тогда Песков пояснил, что российская сторона заинтересована в спокойном и обстоятельном обсуждении двусторонней повестки. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о предварительном согласовании ряда вопросов с Вашингтоном. Одной из возможных тем отдельного разговора называлось урегулирование украинского конфликта. Организационные детали такого контакта стороны продолжали прорабатывать.