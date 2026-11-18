На большой разговор не хватит времени: Песков оценил шансы на переговоры Путина и Трампа в Китае
Песков усомнился в возможности полноформатной встречи Путина и Трампа в КНР
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае вряд ли удастся провести из-за насыщенной программы мероприятия. Об этом журналистам в Шэньчжэне заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это [саммит АТЭС] многосторонний формат. Здесь вряд ли будет время и возможность провести полноформатные переговоры. Этого никто не ожидает», — пояснил представитель Кремля.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. В мероприятиях принимают участие лидеры государств региона, а программа включает многосторонние заседания и отдельные дипломатические контакты.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва предпочла бы организовать отдельную встречу Путина и Трампа продолжительностью не менее часа. Тогда Песков пояснил, что российская сторона заинтересована в спокойном и обстоятельном обсуждении двусторонней повестки. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о предварительном согласовании ряда вопросов с Вашингтоном. Одной из возможных тем отдельного разговора называлось урегулирование украинского конфликта. Организационные детали такого контакта стороны продолжали прорабатывать.
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