Украинец Игорь Литвинчук, который, по версии американских следователей, бросил огромный камень в редкого тюленя-монаха на Гавайях, предстанет перед судом в январе 2027 года. Турист якобы уверял очевидцев, что достаточно богат, чтобы оплатить любые штрафы, однако теперь ему грозит до двух лет лишения свободы и денежное взыскание до 170 тысяч долларов. О назначенных датах разбирательства сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, предварительное слушание назначено на 8 января, а отбор присяжных и основной процесс должны начаться 19 января. Ранее рассмотрение дела по существу планировалось на 16 ноября, однако слушания перенесли. Обвиняемым проходит 38-летний гражданин Украины, проживающий в американском штате Вашингтон.

Литвинчуку предъявлены обвинения в нарушении американских законов об охране исчезающих видов и морских млекопитающих. По каждому из двух пунктов ему грозит до года заключения, а совокупный максимальный размер предусмотренных штрафов достигает 170 тысяч долларов. При этом мужчина ранее не признал себя виновным, а окончательное решение должен принять суд.

Гавайские тюлени-монахи относятся к редчайшим морским млекопитающим планеты. По оценке, приведённой в материалах дела, в 2021 году их популяция насчитывала около 1,6 тысячи особей. Поэтому любые действия, способные причинить вред этим животным, находятся под особым контролем американских природоохранных ведомств.