Украинцы оседлали морских черепах в Омане и получили приговор

Суд в Омане вынес приговор двум гражданам Украины, которые катались на морских черепахах и брали в руки детёнышей ради роликов для соцсетей. Каждого оштрафовали на 100 оманских риалов и приговорили к месяцу лишения свободы условно.

Турист из Украины забрался на панцирь черепахи в Омане. Видео © Х / Catch Up

Инцидент произошёл в заповеднике Рас-эль-Хадд — одном из главных мест гнездования морских черепах в стране. На опубликованных кадрах мужчина и женщина забирались на панцири взрослых особей, трогали их и держали в руках только что вылупившихся черепашат.

Оманская прокуратура установила, что туристы сами снимали происходящее и затем выкладывали видео в соцсети. Суд признал их действия способными причинить вред и потревожить черепах в период гнездования. Отдельное обвинение касалось публикации материалов, которые суд счёл нарушающими общественный порядок.

Речь идёт об украинском фитнес-блогере Вадиме Олейнике и его спутнице Елене Кравченко. После того как видео вызвало резонанс, на него обратил внимание итальянский природоохранный проект Biologicamente. Сам Олейник позднее извинился и заявил, что не хотел причинить животному вреда.

Власти Омана напомнили, что в местах гнездования запрещено приближаться к морским черепахам, трогать их и мешать им передвигаться. Заповедник Рас-эль-Хадд охраняется государством с 1996 года.