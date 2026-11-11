«На камень, ножницы ещё не скидывались?»: Захарова высмеяла поиски переговорщика в ЕС
Захарова пошутила об отказе Фредериксен быть переговорщиком с Россией
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на нежелание премьер-министра Дании Метте Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах с Москвой. Комментарий дипломат опубликовала в своём Telegram-канале.
«На «камень, ножницы» ещё не скидывались?» — написала Захарова.
Напомним, Фредериксен отрицательно ответила на вопрос о готовности лично взять на себя роль европейского переговорщика. При этом она выступила за участие в формировании общей позиции Европы, а ведущую роль в диалоге отвела институтам ЕС. Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщало, что страны Европы обсуждают кандидатуру представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Life.ru также рассказывал о пяти возможных кандидатах, которых называли источники The Telegraph. Помимо Фредериксен, в публикации фигурировали Джорджа Мелони, Александр Стубб, Петр Павел и Йонас Гар Стёре.