Напомним, Фредериксен отрицательно ответила на вопрос о готовности лично взять на себя роль европейского переговорщика. При этом она выступила за участие в формировании общей позиции Европы, а ведущую роль в диалоге отвела институтам ЕС. Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщало, что страны Европы обсуждают кандидатуру представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Life.ru также рассказывал о пяти возможных кандидатах, которых называли источники The Telegraph. Помимо Фредериксен, в публикации фигурировали Джорджа Мелони, Александр Стубб, Петр Павел и Йонас Гар Стёре.